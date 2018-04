Sneeuwgekte met Nissan Juke RSnow

Door: AUTO55

Waar Nissan vroeger amper in kon slagen, maar de laatste jaren wel vindingrijk uitvoert, is de marketingmachine op gang houden. En voor één of andere reden betrekken ze de Juke daar graag bij. Eerst was er de ridicuul krachtige en extravagant dure Juke R (weliswaar eerst als experiment dat niet eens binnenshuis werd uitgevoerd, lees hier het exclusieve testverslag), gevolgd door de Juke Nismo en Juke Nismo RS. En nu is er de Juke RSnow.

De RSnow kwam er om deel te nemen aan een Nissan-evenement in het besneeuwde Lapland. Leuk vermaak voor toeschouwers, maar wellicht nog meer plezier voor de bestuurder van de Juke uitgerust met het zogeheten Dominator Track System, geleverd en gemonteerd door American Track Truck. Dit bedrijf uit Chassell, Wisconsin heeft er een dagtaak van gemaakt om - overwegend - SUV's van rupsbanden te voorzien. De Juke ermee uitgerust is overigens nog relatief snel, met een top van 100km/u.