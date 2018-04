2,2 miljoen BMW's te kraken via GSM

Door: ADD

Hackers konden tot 2,2 miljoen BMW's toegang krijgen en hen zo ontgrendelen. Dat doen ze via de simkaart van de mobiele telefoon, zo blijkt uit een rapport van de ADAC (de Duitse tegenhangers van wat bij ons Touring of VAB is). Het zwakke punt ligt in het ConnectedDrive systeem van de betroffen auto's.

Verbinding met de buitenwereld

Met de ConnectedDrive service worden allerlei gegevens via de interface van je auto met de fabrikant uitgewisseld. Afhankelijk van het model betreft dat bijvoorbeeld de staat van je accu of actuele verkeersinformatie . Bovendien kan je via smartphone je eigen auto bevelen geven zoals "open bestuurdersportier".

Beveiligingslek wordt vanop afstand gedicht

Volgens BMW zijn wereldwijd meer dan 2,2 miljoen voertuigen van BMW, Mini en Rolls Royce betroffen. Een bezoek aan de garage is echter niet nodig omdat het lek in de beveiliging via het netwerk gedicht wordt, wat je vanzelfsprekend als BMW-eigenaar niet opmerkt. De Müncheners voegen er trouwens ook aan toe dat het probleem op dit moment zo goed als opgelost is.

(foto: ADAC)