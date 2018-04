Ford Focus RS: dit is 'm

Door: BV

Later vandaag brengen we je meer informatie over de nieuwe Ford Focus RS. Maar de eerste gegevens en beelden zijn inmiddels gelekt. Tijd dus om al even op te lijsten wat we al weten.

2,3l Ecoboost-motor

Natuurlijk heeft de Focus RS een agressiever uiterlijk dan z’n wat minder potige broer Focus ST. Maar het grootste nieuws zit onder z’n zelfverzekerde koetswerkwelvingen. Daar vinden we in elk geval de 2,3l viercilinder Ecoboost-motor terug. Die kennen we uit de nieuwe Ford Mustang, waar hij 310pk levert. Over het vermogen van de RS wordt nog gespeculeerd. Alles van 250 tot 350pk circuleert. We gokken ergens in het midden, maar zekerheid is er over enkele uren.

Vierwielaandrijving

De Ford-ingenieurs hebben hun snelste telg hoe dan ook voorzien van vierwielaandrijving. Die kan tot 70% van het vermogen naar de achterwielen sturen, maar de kans dat je er al driftend de bocht mee door kan, is niet zo groot. De elektronica probeert je immers zo snel mogelijk van A naar B te krijgen door de trekkracht per wiel afzonderlijk te regelen. En dat soort van rubberverslindende excessen, past niet in dat plaatje. In elk geval moet de extra tractie de Focus RS in staat stellen om in 5 seconden of minder naar de 100 te sprinten.