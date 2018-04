Nieuwe Nissan Maxima is niets voor ons (en wel daarom)

Door: AUTO55

Net als de Nismo GT-R LM kwam de Nieuwe Maxima aan bod in de Nissan-reclame die mee de half time van de afgelopen Super Bowl mocht opfleuren. Nu zijn er van dat laatste model ook twee officiële foto's opgedoken. Niet dat wij Europeanen er veel mee zijn, want de grote oversteek maakt de Maxima al vele jaren niet meer. En daar valt niet veel achter te zoeken.

Geen diesel

De Maxima moest bij ons indertijd de BMW 5 van antwoord dienen, maar is daar nooit in geslaagd. Ten eerste was er de imagokwestie (een goedkoper prijskaartje kon daar niets aan veranderen), ten tweede de veel te brave styling en ten derde - last but not least - was de Maxima enkel als benzinedrinker te verkrijgen. En nu nog steeds overigens.

Nissan Maxima QX Het laatste model dat in België werd verkocht

In de VS is het gebrek een een dieselmotor natuurlijk geen issue. Daar is de Maxima wél steeds populair geweest bij de middenklasse en zelfs (zelfverklaarde) gangers/rappers reden ermee rond en pronkten ermee. In dat laatste geval ging het dan meer dan eens over een in het zwart gespoten exemplaar met getinte ruiten en chromen velgen.

2016



Over de krachtcentrale van modeljaar 2016, die zoals voorspeld duidelijk trekken heeft van de Sport Sedan Concept van een jaar geleden, doet Nissan nog geheimzinnig. Dat er op benzine wordt gereden, staat vast. Vanuit verschillende hoeken wordt in de richting van een ruim 260pk sterke 3.7-liter V6 gewezen. Die motor vindt je bij ons - met meer vermogen weliswaar - in de 370Z terug.

Geen grap

De grote onthulling van de nieuwe Maxima is voorzien op 1 april in New York.