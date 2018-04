Komt Hummer terug?

Door: ADD

General Motors overweegt een Hummer revival. Met een mogelijk nieuw model zouden ze de succesvolle Jeep Wrangler willen aanvallen.

De geruchtenmolen draait volop: meerdere VS-bronnen, waaronder de Wall Street Journal, melden dat volgens General Motors insiders er in het hoofdkwartier van GM ernstig wordt nagedacht over de terugkeer van de Hummer. In de VS kan GM immers geen antwoord bieden op de daar zeer goed verkopende Jeep Wrangler.

Basis is concept Hummer HX

Het merk Hummer werd in 2009 zonder pardon begraven nadat er geen koper gevonden werd, in de nasleep van de financiële crisis. En net dit merk zou GM vandaag wel eens nodig kunnen hebben om de te kunnen concurreren. Momenteel lopen er discreet op de achtergrond uitgevoerde enquêtes bij GM dealers om de succeskansen van een nieuwe off-roader te verkennen. Die zou zich baseren op een studie van de Hummer HX uit 2008. Ook toen al was de Jeep Wrangler duidelijk het doel van de ontwikkelaars.

Jeep als voorbeeld

De Hummer HX Concept is voorzien van permanente vierwielaandrijving met sperdifferentielen voor- en achteraan, evenals verwijderbare dakpanelen boven de bestuurder en de voorste passagiersstoel. Het achterste dak kan ook verwijderd worden, hetgeen de HX in een zeer korte tijd transformeert in een volwaardige cabrio. Ook de deuren kunnen eruit.

Toentertijd nog wilde toekomstmuziek, nu gemeengoed: de integratie van een iPhone in het multimedia-apparaat. De Hummer HX Concept staat op 35-inch wielen en beschikt over onderrijbeveiliging en een lier. In de deuren kan werktuig opgeborgen worden. Niet enkel optisch is de studie gemodelleerd naar de Jeep Wrangler, ook onder de motorkap klinkt het bekend: een 3,6-liter V6-Flexfuel-benzinemotor met meer dan 300pk en 370Nm koppel, die alternatief ook kan ook worden gevoed met ethanol. Gekoppeld is deze GM-motor aan een zestrapsautomaat.

In 2010 had de “baby Hummer” op de markt moeten verschijnen, maar zoals bekend kwam het helaas zover niet meer. Nu lijkt het er dan toch op dat General Motors die oude plannen weer uit de lade wil halen.