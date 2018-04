Meer downforce voor Porsche 911 Turbo (S) met Aerokit

Door: AUTO55

Wie Porsche een beetje kent, weet dat er ook een maatwerkafdeling aan verbonden is. Die heet Porsche Exclusive en gaat verder waar de optielijst ophoudt te bestaan. Zelfs zaken die het weggedrag positief kunnen beïnvloeden worden aangeboden. Zoals deze Aerokit Turbo-koetswerkkit voor de 911 Turbo en Turbo S.

Zelfde Cx, meer neerwaartse druk

De kit werd volgens Porsche uitvoerig getest in de windtunnel. Turbo's ermee uitgerust bleven op gelijke hoogte wat hun luchtweerstandscoëfficiënt betreft, maar genereerden wel meer neerwaartse druk. Aerokit Turbo staat voor onder meer een additionele frontsplitter onder de voorbumper en een achterspoiler met zogeheten winglets die ook al kenmerkend waren voor de 911 GT2 van de 993-generatie. De vleugel is instelbaar: in de Performance-stand is er tot 17kg meer downforce, in de Speed-modus wordt dat 18kg. Witte achterlichtunits maken het geheel af.

De kit wordt in koetswerkkleur of hoogglanzend zwart gespoten. Ook toekomstige eigenaars van een 911 Turbo mogen aankloppen.