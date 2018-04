Wekt Jaguar de XKSS (1957) weer tot leven?

Door: BV

Afgelopen jaar richtte Jaguar Land Rover een Special Vehicle Operations-afdeling op. Die krijgt als taak om de meest veeleisende projecten, gaande van de personalisering van bestaande modellen voor veeleisende klanten tot de bouw van unieke modellen, tot een goed einde te brengen. Nieuwe exemplaren, maar ook klassiekers. In 2014 bouwde het bedrijf nog 6 Jaguar E-Type Lightweights op basis van 6 overgebleven chassisnummers uit 1964. En het blijft zeker niet bij dat ene project.

Jaguar XK SS

In 1957 bouwden de Britten 25 stuks van de XK-SS. Dat was in feite een voor straatgebruik gehomologeerde Jaguar D-Type racewagen. Maar 9 exemplaren werden vernietigd in een brand. Special Vehicles Operations zoekt nu uit of het die serienummers weer tot leven kan wekken. Het bedrijf bekijkt overigens ook nog 3 of 4 andere kandidaten.