Regera wordt nieuwe megacar van Koenigsegg

Door: BV

Gisteren kondigde Koenigsegg nog de komst van een Agera RS aan. Vandaag zit er nog meer vermogen in het vaatje: de Regera.

Nieuwe megacar

Megacars zijn auto’s met een vermogen van meer dan 1.000kW of 1.340pk. Koenigsegg heeft er al één: de One:1. En de Regera wordt de tweede. Het gaat wellicht om een productvariant, maar zekerheid daarover is er pas wanneer de nicheconstructeur meer informatie lost voor de première op het Autosalon van Genève 2015.

Nog even herhalen

Om even wat krijtlijnen in het verwachtingspatroon uit te zetten, herhalen we kort de belangrijkste cijfertjes van de Koenigsegg One:1. Die heeft 1.341pk, 1.371Nm en accelereert van 0 naar 400km/u (!!) in 20 tellen.