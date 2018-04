14,2 miljoen voor roestige Ferrari

Door: BV

We zegden het al: een sportwagen uit de jaren zestig is een goede investering. Zeker als er niet al te veel van gebouwd zijn.

Ferrari 250 GT SWB California Spider

Op de Parijse Retromobile oldtimerbeurs gingen de auto’s van de grootste en meest spectaculaire schuurvondst aan deze zijde van de eeuwwisseling onder de hamer. Daaronder, als pronkstuk, een Ferrari 250 GT SWB California Spider die nog van de Franse filmster Alain Delon was geweest. De auto bevindt zich nog steeds in een ongerestaureerde staat. En niet eens de beste. Roest heeft z’n intrek in heel wat panelen genomen en de kofferklep is behoorlijk gedeukt. Maar het was de bieders allemaal worst. De waarde was al geschat tussen € 9,5 en 12 miljoen. Maar de Ferrari ging nog een beetje verder door. Tot liefst € 14,2 miljoen.

Maserati A6G Frua

Een ander pronkstuk uit dezelfde vondst, een Maserati A6G Frua, eveneens in een ongerestaureerde staat, wisselde van eigenaar voor ruim € 1,7 miljoen.