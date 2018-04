De nieuwe Audi R8 betrapt?

Door: AUTO55

Dit beeld van wat de tweede generatie Audi R8 zonder wielen en met een ontgrendelde koffer moet voorstellen, werd zonder veel uitleg door een Instagram-gebruiker op het wereldwijde net gezwierd. Die persoon zou het kiekje dan weer via 'een Audi-insider' verkregen hebben. Of het effectief om de nieuwe R8 gaat, werd niet bevestigd, maar indien niet zal het echte werk er wellicht héél sterk op lijken. De Audi R8 gaat overigens al mee sinds 2007. In autojaren is hij daarmee zo goed als bejaard.