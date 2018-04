Jaguar is 'good to be bad' in nieuwe James Bond

Door: BV

In oktober kunnen we met z’n allen weer twee uur voor het grote scherm gaan zitten voor een nieuwe James Bond-film. De vierde al waarin de blonde Bond het moet opnemen tegen de georganiseerde misdaad. In de nieuwe prent, SPECTRE, duikt aartsrivaal Ernst Stavro Blofeld weer op. Het verhaal is nog geheim, maar de auto’s, die zijn nu bekend gemaakt.

Jaguar prototype krijgt filmrol

Aston Martin bouwde speciaal voor de James Bond-film deze DB10. Maar ook Jaguar-Land Rover gaat weer in zee met de producers. Onder meer door de Jaguar CX-75, een ruim 300km/u snelle hybride die ook gasturbines aan boord heeft, te leveren. Wellicht om de slechterik van dienst mee te laten rijden. Dat past immers goed bij de ‘good to be bad’ reclameslogan die het bedrijf hanteert.

Speciale Land Rovers

Ten minste twee Land Rovers draven eveneens op. De eerste is een Range Rover Sport die door Special Vehicle Operations (zo’n beetje de Q Branch van de onderneming) is aangepakt. Met 550pk is deze SVR de krachtigste Land Rover die je kan kopen.

En dan is er nog een Defender met gigantische ballonbanden. 37” groot zijn ze. Om te ze kunnen plaatsen zijn koetswerk en ophanging aangepast.

Jaguar CX-75

De Jaguar C-X75 werd in 2010 voorgesteld op het Autosalon van Parijs. Jaguar lepelde er een hybride aandrijflijn gevoed door twee gasturbines in en stak hem in een exotisch jasje. De reacties van het publiek waren enthousiast en een ongeduldige directie gaf snel het signaal tot serieproductie. Maar de C-X75 kwam er nooit. Een filmrol is er vijf jaar na datum echter wel…