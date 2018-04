​De Defender met veel bling-bling

Door: ADD

Kahn Tuning leeft zich voornamelijk op edele sportwagens (Porsche, Ferrari, Aston Martin) uit, maar sporadisch zetten de Britten ook een wat modderiger exemplaar naar hun hand. Naast Jeep-modellen is het vooral de Land Rover Defender die dankzij de Kahn designers een nieuw uiterlijk aangemeten krijgt.

Velgen springen in het oog

In de tuning scène staat Kahn Design vooral bekend om de buitensporige velgen, en daar vormen de verbouwde Defenders geen uitzondering op. Bovendien wordt ook de carrosserie (en dat is bij terreinwagens vrij ongebruikelijk) grondig aangepast en bijgewerkt.

Niet uniek

Het zijn geen unieke stukken die Kahn ontwerpt. In hun bedrijf "The Chelsea Truck Company" worden koetswerkonderdelen voor tuning verkocht. Omdat de montagestukken gestandaardiseerd zijn, doet het er zelfs niet toe of het een korte Defender 90 of 130 pick-up is. Of je kan ineens een compleet vertimmerde Defender kopen. Een extravagant look is in elk geval een zekerheid, ook al is het eindresultaat een kwestie van smaak.