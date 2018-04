Opel Astra 1.6 CDTI weer wat zuiniger

Door: BV

Opel heeft het verbruik van z’n Astra, uitgerust met de 1.6l dieselmotor, nog verder kunnen optimaliseren. De versie met 110pk verbruikt nu 1 deciliter (of 3 g/km) minder dan voorheen en tikt af op 3,6l/100km of 94 g/km. De variant met 136pk ziet z’n verbruik met 2 deciliter of 5 g/km dalen tot 3,7l/100km terwijl de CO2-afgifte nu nog slechts 99 g/km bedraagt.

Aanpassingen

Opel rommelde in de eerste plaats wat met de verbrandingscyclus van de motoren. Fijngestelde elektronica dus, om een tikkeltje meer rendement te realiseren. En voorts werd de wrijving geoptimaliseerd. Geoptimaliseerde steekassen en banden die nog minder weerstand opwekken (en wellicht ook wat minder goed stoppen, maar daar wordt nooit wat over gezegd) doen het verbruik verder dalen.