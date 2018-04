Sportieve kit voor Mazda MX-5

Door: AUTO55

Van de nieuwe Mazda MX-5 weten we dat hij in Europa enkel met een 1.5-liter benzinemotor zal worden verkocht. De tweeliterversie krijgen wij dus niet te zien, maar onder meer in de VS kan je 'm wel kopen. En dan zijn sportieve accessoires, in een reeks die de Japanners binnen vier dagen op de Chicago Auto Show zullen voorstellen, al wat meer op hun plaats natuurlijk. Bovenstaande foto is voorlopig al wat we te zien krijgen.

Ter herhaling: de 1.5 Skyactiv-G die Mazda in de Mx-5 propt, produceert 130pk en 150Nm koppel. Hoe snel de roadster ermee uitgerust uit de voeten is, wil het merk nog niet kwijt. Hoe dorstig het blok is evenmin.