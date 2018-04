​Extra koele M4 safety car

Door: ADD

Voor het MotoGP seizoen levert BMW reeds voor de 17de keer de safety car. In de hoogste klasse van de motorsport komt in 2015 deze speciaal uitgedoste M4 in actie. De uiterlijke afwijkingen tegenover het standaard model liggen voor de hand. Naast een wrap in de BMW M-kleuren, kreeg de M4 Coupé als Safety Car een LED-lichtbalk op het dak en extra LED-flitsers in de onderste luchtinlaat. Daar bovenop komen tal van M-Performance parts (schorten, diffusers, skirts, etc.) die overigens ook op de productieversie van de M3 en M4 te krijgen zijn. Andere bijzonderheden zijn een verstelbare vering en een achtervleugel uit carbon die voor meer downforce zorgt.

Waterinjectie voor optimalere prestaties

Het interessantste echter is de nieuwe prestatiebevorderende technologie die BMW op de M4 Safety toepast en die het merk binnenkort ook in seriemotoren wil gebruiken. Een systeem van waterinjectie zorgt, samen met de intercooler, ervoor dat de laadlucht van de biturbo zescilinder extra afgekoeld wordt. Doel van het ding: meer vermogen en minder belasting van de motor en toebehoren (turbo's, katalysatoren).