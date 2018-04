Eens wat anders dan een blote-vrouwen-kalender

Door: ADD

Als reactie op het veelvoud aan Pirelli-achtige kalenders waarbij schaars of helemaal niet geklede vrouwen zich op of om een auto draperen, geven in Duitsland twee creatieve en ondernemende vrouwen al een aantal jaar op rij de 'Autowäsche Kalender' uit. Met veel humor en zin voor esthetiek brengen de dames elke maand een 'man in ondergoed met oldtimer' in beeld. Erg geslaagd als je het ons vraagt, maar oordeel vooral zelf. De kalenders zijn trouwens nog steeds te koop via hun website.