Range Rover Evoque krijgt facelift, nieuwe motoren

Door: BV

De kleinste Range Rover, de Evoque, wordt vijf. En hoewel je zou kunnen argumenteren dat z’n lijnenspel de tand des tijds goed doorstaat, maakt Land Rover zich toch op voor een facelift. Daarbij horen nieuwe adaptieve LED-koplampen. Toevallig het enige element dat we hier al te zien krijgen.

Première op Autosalon van Genève

De vernieuwde Evoque gaat over 3 weken in première op het Autosalon van Genève. En hij zal niet alleen uiterlijk onder handen genomen zijn. De Evoque krijgt wellicht ook de nieuwe binnenshuis ontwikkelde viercilinder benzine- en dieselmotoren onder de kap. Die debuteren in de nieuwe Jaguar XE, leveren meer vermogen en zijn zuiniger. En dan zijn er nog speculaties over een cabriovariant en een pittige Range Rover Evoque SVR.