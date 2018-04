​Losse schroef fnuikt Mercedes E-Klasse en CLS

Door: ADD

Mercedes roept wereldwijd ongeveer 150.000 auto's terug. Het gaat om de E-Klasse en CLS geproduceerd tussen juli 2012 en december 2014. Vooral Chinese en Duitse klanten zouden getroffen zijn.

De oorzaak is een schroef op een tussenschot die in het (warme) motorcompartiment kan vallen en zo met bewegende delen in contact kan komen. In extreme gevallen leidt dit tot motorschade of zelfs motorbrand. Het euvel is echter snel verholpen. In de garage moet de schroef met vier extra clips vastgezet worden, wat volgens een woordvoerder van Mercedes maximum een kwartiertje in beslag neemt.