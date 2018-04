Skoda Superb slaat lek

Door: BV

Skoda was al een tijdje aan het plagen voor de nieuwe Superb. Dat deskundig uitgetekende scenario houdt ook in dat we je vanavond om 20:30u stipt alle details over de nieuwe grote berline voorschotelen. Maar deze afbeeldingen konden niet wachten en zijn al het wereldwijde web opgestormd.

Scherper lijnenspel

Aan die eerste beelden kunnen we meteen al een handvol conclusies koppelen. Zo wisten we al dat de Superb een grote jongen blijft. Het recept oogt dan ook meteen bekend. Tegelijk zorgen de Tsjechen voor een frisse verschijning, vooral door meer scherpe lijnen in te werken. Een verrassing kan je dat nu ook weer niet noemen, want dat is wat zo ongeveer elk merk de afgelopen vijf jaar doet bij al hun nieuwe modellen. Dat betekent echter niet dat het effect zou missen. De Superb oogt zelfzekerder dan ooit tevoren.

Update 20u30: de nieuwe Skoda Superb is er helemaal.