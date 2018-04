Nieuwe Skoda Superb deze zomer bij de dealer

Door: BV

Dit is de nieuwe Skoda Superb. Een auto waarmee de Tsjechische onderneming graag wil aanknopen bij z’n begintijd, voor het Russische planbureau het merk dwong om middelmatige eenheidsworst te produceren. De tijd van Laurin en Klement, de oprichters. Toen lieten de groten der aarde zich rijden in een Skoda. Met de nieuwe generatie moet dat weer kunnen, al wil het bedrijf ook niet afstappen van het huidige imago van ‘veel ruimte voor weinig geld’.

Design aan binnen- en buitenkant

De lijnen van de Superb zijn strak. Logisch, want die evolutie zet zich door in de ganse sector. Dat betekent echter niet dat het driedimensionale lijnenspel z’n effect mist. De Skoda ziet er moderner uit dan ooit tevoren. Aan de binnenzijde overheerst soberheid. Daar zit geen lijn te veel. Het oogt verzorgd, de materialen zijn opgewaardeerd en de assemblage verder verfijnd. Maar het is ook erg zakelijk. Met wat slechte wil zou je ‘saai’ in de mond nemen.

Nog ruimer!

De Superb is, om het in mooi Vlaams te zeggen, een vlaai van een auto. En hij groeit nog eens! Vooral aan de binnenzijde. De wielbasis gaat +8cm, voorin is er 4cm meer schouder- en hoofdruimte, op de achterbank is de ellenboogruimte met haast 7cm toegenomen en in de bagageruimte kan zo maar eventjes 625 liter. Dat is weer 3 emmers meer dan bij de voorganger.

Handigheidjes

Skoda doet erg z’n best om ervoor te zorgen dat z’n ‘simply clever’ marketingslogan niet hol is. Door écht slimme en handige elementen te voorzien. Een LED-zaklamp in de koffer bijvoorbeeld. Een opberg- en uitlekvakje voor een paraplu (nu in elke achterdeur), een ijskrabber in het tankklepje, een kofferklep (nu uit één stuk) die je kan openen door met je voet onder de achterbumper te bewegen en zo kunnen we nog even doorgaan. 29 van dit soort handigheidjes zijn er.

Gebaseerd op MQB-platform

De Volkswagen-groep werkt erg graag met dezelfde bouwstenen, want dat levert besparingen op. En de Superb is geen uitzondering. De nieuweling is nu gebaseerd op het MQB-platform, net als de VW Golf en Passat en nog meer dan 30 andere producten. Dat levert 75kg gewichtsbesparing op en een heel nieuw motorenpalet.

Acht beschikbare motoren

Voor de Superb zijn er vijf benzinemotoren en drie diesels beschikbaar. Met uitzondering van de lichtste benzineversie allemaal leverbaar in combinatie met een DSG-automaat. Het gamma start bij een 125pk sterke 1.4 TSI en loopt via de 150pk sterke TSI op naar de 1.8 liter met 180pk. Het paradepaardje vormt de 2.0 liter TSI die naar keuze 220 of 280 pk produceert. Vooral die laatste is indrukwekkend en vervangt de 3.6 liter V6. Skoda claimt een 0-100 km/u tijd in 5,8 seconden en een topsnelheid van 250 km/u.

Op dieselvlak zal je kunnen kiezen uit een 1.6 TDI met 120pk, de 2.0 TDI met 150pk en diezelfde motor met 190pk. En er is ook weer een extra zuinige ‘Greenline’: de 1.6 TDI (120pk) neemt dan genoegen met 3,7 l/100km en stoot 95g/km uit.

Meer snufjes

Zonder ze allemaal bij naam te noemen put de Superb ook wat betreft veiligheidsvoorzieningen uit de MQB-rekken bij Volkswagen. Dat betekent dat alle radars en sensoren er zijn om jezelf en anderen in de gaten te houden, maar ook om te helpen met inparkeren en via een camera achter je te kijken. Het vermelden waard is ook de voorruitverwarming en de verwarmde ruitensproeierkoppen, temperatuurregeling voor de achterpassagiers en een groot aantal infotainmentsystemen. Tot slot is de Superb leverbaar met Dynamic Chassic Control dat de demperinstelling wijzigt.

Zomer 2015 bij de dealers

De nieuwe Skoda Superb zal vanaf deze zomer bij de dealers staan. Tegen dan kennen we ook de prijzen. Op de Superb Combi - de break dus - moeten we nog wachten. Het bedrijf doet er geen uitspraken over, maar het zou niet voor het eerst zijn dat die straks bij de première op het Autosalon van Genève gewoon naast deze berline staat te blinken.