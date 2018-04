Porsche Exclusive Macan is rood

Door: BV

Porsche Exclusive heeft nog eens een Macan Turbo geprepareerd die je normaal niet kan samenstellen in de toch al enorm uitgebreide optielijsten van het Duitse merk. We herhalen even dat die krachtpatser een 3,6l V6 met twee turbo’s aan boord heeft om er 400pk aan te onttrekken.

Impulse Red

Dat is de speciale lakkleur waarin de Macan is gezet. En dat is niet eens het voornaamste nieuws. Dat vinden we aan de binnenkant, waar de wijzerplaten en gordels eveneens die tint dragen. Wie verder speurt, ziet ook nog gele remzadels, glanzend zwarte dakrails en 21-duims velgen aan de buitenzijde en donkerbruin leder aan de binnenkant, waar je ook sierlijsten in carbon kan optekenen. Eerder stak Porsche de Macan ook al eens in het blauw.