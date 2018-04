Infiniti QX30 wordt trendy jongen

Door: BV

Infiniti stelt, zoals inmiddels bekend, een nieuwe compacte SUV voor op het Salon van Genève. Een auto die z’n genen deelt met de Mercedes GLA, wat automatisch betekent dat hij niet zo’n verre neef is van de Mercedes A-Klasse. En dat hij dieselmotoren van Renault aan boord heeft. Het is nog een concept-car maar z’n carrière zal ongetwijfeld een opname in de catalogus van het merk omvatten. Zo’n kleintje dat stoer doet is nu eenmaal een must de jongste tijd.

Bestand tegen de gevaren van rijden in de stad

Infiniti denkt dat iedereen die met een gewone auto rondrijdt ’s nachts wakker ligt van de grote risico’s die rijden in een stedelijke omgeving met zich meebrengt. Het wekt de indruk dat krasjes en deuken overal op de loer liggen en deze met plastic verstevigde QX30 verlost je daar allemaal van. Een strategie die werkt en dat weten verkopers al eeuwen. Hoe verkoop je anders neushoornpoeder als middel voor een beter seksleven. Maar we wijken af, want net als met eender welke andere auto zal je de QX30 natuurlijk gewoon kunnen gebruiken, met als extraatje een stoerder uiterlijk.