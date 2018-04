Skoda Octavia RS 230 is snelste productie-Skoda ooit

Door: AUTO55

Tien. Zoveel pk wint de Skoda Octavia RS 230 ten opzichte van de huidige strafste versie. Dat is niet erg veel, en op gebied van prestaties zal je er tijdens het nul-naar-honderd-sprintnummer amper iets van merken. Die oefening werkt de RS 230 welgeteld één tiende van een seconde sneller af (in 6,7 tellen) en ook zijn topsnelheid ligt marginaal hoger. Al zorgt die 2km/u extra er wel voor dat hij de symbolische grens van 250km/u kan bereiken. Het betekent ook dat het de snelste productie-Skoda ooit betreft. En de eerste Tsjechische auto met een elektronisch gestuurd mechanisch differentieel tussen de aangedreven voorwielen. Maar wat hij écht is? Niets meer of minder dan een vermomde VW Golf GTI Performance.

De Skoda Octavia RS 230 bewonderen kan van begin tot midden maart op het Autosalon van Genève.