CT6 is nieuwe Cadillac-topper, streamt beeld naar binnenspiegel

Tijdens de Academy Awards, waarbij gewilde oscarbeeldjes worden uitgereikt, heeft Cadillac een glimp van z'n nieuwe lijstaanvoerder laten zien. Die heet CT6 en mocht opdraven in een 1-minuut durende reclamespot waarbij de auto slechts heel even in beeld kwam (zie foto). Het model in volle glorie onthullen, doen de Amerikanen pas op 31 maart. Nog net voor de opening van de New York Auto Show is dat, die 3 april van start gaat. Eind dit jaar gaat het model dan uiteindelijk de verkoop in.

Video-streaming

Cadillac beweert dat het om één van de lichtste modellen in zijn klasse gaat. Daartoe horen ook de Mercedes S-klasse, Audi A8, BMW 7 en Jaguar XJ. De CT6 zal in de Detroit-Hamtramck fabriek van de band rollen. Spraakmakender echter is dat hij over een digitale binnenspiegel met streaming-functie beschikt. Het beeld is dan afkomstig van een achteraan gemonteerde camera die een scherper beeld en breder gezichtsveld dan een conventionele binnenspiegel moet opleveren.

300% duidelijker

Cadillac zegt dat de nieuwe spiegel voor een drie keer groter gezichtsveld zorgt. En daar blijft het niet bij. Zo is het beeld ook helderder bij situaties met weinig licht. Wie zich absoluut ongemakkelijk voelt met die nieuwe technologie, moet overigens ook niet ongerust zijn. Het 1260x240pixels grote LCD-scherm zit immers achter een conventionele spiegel. Eén druk op de knop en je hebt weer je vertrouwde, ouderwetse exemplaar.