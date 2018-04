Bugatti Veyron La Finale: het einde van een tijdperk

Door: AUTO55

Tien jaar heeft Bugatti nodig gehad om 450 exemplaren van de Veyron te slijten. Op het Autosalon van Genève staat de allerlaatste editie te pronken. Die heet La Finale. Toepasselijk. Natuurlijk heeft hij een aparte aankleding aan binnen- en buitenkant. Maar Bugatti steekt net op de valreep nog één extra tand bij en voorzag de allerlaatste Veyron ooit van een panoramisch glazen dak.

Het einde van een tijdperk

De Veyron heeft de auto-industrie op zijn kop gezet. Voor eeuwig veranderd. Zonder te overdrijven zal er een periode vóór en een periode na de Veyron zijn, net zoals dat voor de McLaren F1 het geval was. Bugatti heeft immers geschiedenis geschreven door de eerste productieauto te bouwen die sneller kan dan 400km/u. Anderzijds, er een decennia voor nodig hebben om 450 exemplaren van de hand te doen, wijst er toch op dat het merk niet de meest begeerlijke auto op de planeet heeft ontwikkeld. De McLaren P1 en LaFerrari – met een vergelijkbare oplage en vraagprijs – vertellen een heel ander verhaal.

De allerlaatste Veyron is een 1.200pk sterke Grand Sport Vitesse en is reeds verkocht. Zijn nieuwe eigenaar valt in het Midden-Oosten op te sporen.