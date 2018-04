Qoros SUV maakt de oversteek

Door: BV

Sinds eind vorig jaar biedt het Chinese Qoros deze City 3 SUV aan in z’n thuisland China. Maar het nog jonge Chinese merk maakt een punt van een Europese carrière. Dat resulteerde in de voorstelling van een aantal concept cars en productiemodellen op Europese bodem en zelfs de deelname aan crashtests van de EuroNCAP. Maar een dealer of zelfs nog maar een verdeler is nog steeds niet aangesteld. Qoros trekt er zich evenwel niets van aan en presenteert z’n compacte SUV over twee weken dus ook op het Salon van Genève.

Weinig technische specificaties

Hoewel het model al te koop is in thuisland China, zijn er nog niet veel technische details bekend. De auto wordt aangedreven door een 1.6l benzinemotor die bestaat in twee vermogensversies: met 124 of 156pk en kan gekoppeld worden aan een handbediende zesbak of een automaat met dubbele koppeling. Meer gaf Qoros echter nog niet vrij.

De auto komt in het gamma naast de vier- en vijfdeursversies en de break van de Qoros 3. Als het tenminste ooit tot een Europese lancering komt.