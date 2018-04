Voorbode opvolger Nissan Micra

Door: BV

Van de nieuwe Nissan Micra weten al dat hij in de loop van volgend jaar komt en dat Renault in Frankrijk zal instaan voor de productie ervan. De Micra zal onderhuids veel gemeen hebben met de Clio. Maar hoe Nissans kleinste eruit zal zien, is nog onbekend. Op het Salon van Genève krijgen we in elk geval een indicatie.

Nissan Sway Concept

De Sway concept car, waarvan hier de eerste teasers, kan je zien als een voorbode voor de Micra. Hoewel de ontwerpers voor het seriemodel nog erg veel water bij de wijn zullen doen, kan je meteen zien dat de Japanners een andere weg inslaan. Die zou zelfs gepaard kunnen worden aan een nieuwe naam.