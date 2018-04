Aston Martin toont de Vulcan

Door: BV

Deze agressief ogende creatie is de Aston Martin Vulcan. Z’n biotoop wordt het circuit, en dan nog uitsluitend voor 24 gelukkigen. Meer exemplaren zullen de Britten niet bouwen.

De meest intense Aston Martin ooit

Dat is wat de autobouwer er zelf over zegt. En het kan argumenteren. Zo is z’n 7-liter V12 toch al netjes 800pk sterk. Voor de transmissie wordt een sequentiële zesbak ingeschakeld en stoppen doet hij met carbon-keramische schijven. En kijk eens naar die diameter: 38cm vooraan en 36cm achteraan.

Raceprogramma inbegrepen

Voor de 24 klanten organiseert Aston Martin een wedstrijdprogramma. Maar kopers worden geacht eerst een trainingsprogramma te doorlopen waarin ze ervaring opdoen met de V12 Vantage S, One-77 en Vantage GT4 alvorens hun eigen Vulcan over het zwarte lint te jagen. De piloten en ingenieurs van het merk helpen dan ook met de afstelling van de talrijke aerodynamische elementen en de volledig instelbare ophanging.