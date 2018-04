Alfa Romeo Mito Racer: meer vorm dan inhoud

Door: BV

Alfa Romeo stelt op het Salon van Genève een nieuwe uitvoering van de Mito voor. Die heet Racer. En wie meteen droomt van astronomische vermogens en uitjes op het circuit, zet z’n voeten best terug op de grond. Deze Alfa beperkt zich tot uiterlijk vertoon. Onder de kap zit alles van een 1.3 diesel met 85pk tot een 1.4 turbo met 140pk.

Speciale reeks

Speciale reeksen zijn het gedroomde middel om de verkoopsaantallen van oudere producten op te kloppen. En de Mito valt in die categorie. Hij is voorgesteld in 2008 wat betekent dat we in normale omstandigheden dit jaar een opvolger te zien zouden krijgen. Maar de Italianen durven wel eens aan hun modellen rekken.

Deze speciale editie heeft donkerder chroom, specifieke 17-duimers, een verchroomde uitlaat, andere spiegelhuizen en een geblokt vlagpatroon op het dak. De binnenzijde is voor de gelegenheid afgewerkt in een combinatie van grijze stof en bruin leder.