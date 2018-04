Mini Vision Gran Turismo 6 (+ meer foto's)

Door: BV

De populariteit van racegame GranTurismo 6 drijft nogal wat automerken ertoe om speciaal daarvoor een concept car te ontwikkelen. Het is ook makkelijk: je moet geen rekening houden met praktische bezwaren en je kan de specificaties gewoon uit je duim zuigen. Ditmaal is het Mini dat aan z’n voorpoot heeft liggen sabbelen. Dit is de Mini Vision Gran Turismo Concept.

Gebaseerd op Mini Clubman

Mini lijkt z’n virtuele showstopper te hebben gebaseerd op de aanstormende nieuwe Clubman, voorzien van de nodige John Cooper Works-accenten. We noteren onder meer extreem grote lichtmetalen velgen en een koetswerkkit waarvan de fabrikant zelf zegt dat hij in carbon is. Virtueel carbon natuurlijk…

Promotiestunt

De speciale auto’s die voor GT6 ontwikkeld worden (een promotiestunt waar de uitgever van het game uiteraard fors aan verdient) moeten natuurlijk zo veel mogelijk gamers bereiken. En dat is goed nieuws voor wie het game heeft: de Mini Vision Gran Turismo wordt immers gratis downloadbaar.