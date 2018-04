McLaren 675LT: flauw afkooksel of passend eerbetoon?

Door: BV

Als je veel ophef maakt over een nieuwe sportwagen en daarbij ook nog eens een legendarische typeaanduiding van stal haalt, dan zijn de verwachtingen natuurlijk hooggespannen. McLaren deed het met deze 657LT (van Long Tail), maar hij is niet zoals we verwacht hadden. Op onze Facebook-pagina staat een foto van de McLaren F1 Long Tail, voor wie zelf wil oordelen of deze nieuweling die naam verdient.

Uitgeknepen versie

Na de 650 C en 650 S is dit derde interpretatie die McLaren ons geeft van z’n Sport Series. Het model mag meteen de Ferrari 488 GTB het vuur aan de schenen leggen. Die vergelijking maken we omdat de deze 675LT zich op dezelfde manier verhoudt ten opzichte van de 650 S als de 488 GTB ten aanzien van de 458 Italia: het is een uitgeknepen versie.

De 3-seconden-grens

De 3.8-liter V8-twinturbo is opgeschroefd naar 675pk en 700Nm. Een sprintje trekken vanuit stilstand naar 100km/u duurt daardoor nog slechts 2,9 seconden. 0 - 200 km/u is ten opzichte van de 650 S aangescherpt met een halve tel. Binnen acht seconden zit dat erop in de 675LT. Het met 100 kilogram afgeslankte wagengewicht verdient daarvoor ook de nodige credits. Bij de 675LT slaat de weegschaal nog maar uit tot 1.230 kilogram. En de topsnelheid? Die ligt op 330km/u. Ietsje lager dan de 650 S, maar de Long Tail zuigt zich harder tegen het wegdek.

Grotere spoiler

De koolstofvezel achtervleugel op de 675LT groeide met 50% en is zo breed als de koets zelf. Daarmee rechtvaardigt McLaren de Long Tail benaming. De vleugel kan ook dienst doen als luchtrem, voor een maximale vertraging. Eronder tref je een stel nieuwe uitlaatpijpen. Die zijn gemaakt van titanium waar eveneens gewicht mee is bespaard, te weten 1,1kg. Verder onderscheidt de 675LT zich van de overige Sport Series door zijn gelimiteerde oplage, exclusieve lakkleuren, een achterruit van plexiglas, het feit dat 'ie enkel als coupé verkrijgbaar zal zijn en z’n opgeklopte prijs.