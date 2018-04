Fiat eert 500 uit 1957… nog eens

Door: BV

Al acht jaar is de Fiat 500 op de markt. In normale omstandigheden wil dat zeggen dat je je als autobouwer de benen van onder het lijf loopt om een nieuwe generatie te lanceren. En al zeker als je product al niet okselfris was om mee te beginnen. Stel, bijvoorbeeld - we zeggen maar wat - dat het al gebaseerd was op een Fiat Panda uit 2003. Maar kijk, de lijnen van de Fiat 500 vallen bij het grote publiek zo goed in de smaak dat de Italianen zich luiheid permitteren.

Eerbetoon aan origineel uit 1957

Dat zorgt op de designafdeling zeker niet voor veel stress. Daar maken ze zich zelfs niet meer moe aan speciale reeksen. Neem nu deze met de nodige tamtam aangekondigde Fiat 500 Vintage 57. Een 'speciale' reeks die 'speciaal' voor het Autosalon van Genève ontwikkeld is en aan de stijl van het origineel - uit 1957 dus - moet herinneren. Toeval of niet, daar mag je zelf over oordelen, maar het exemplaar lijkt als twee druppels op de uitzonderlijke, extreem unieke, speciale reeks die vorig jaar op dezelfde beurs stond te blinken. Pastelblauw met een wit dak en witte spiegels? Jawel hoor, exact hetzelfde als vorig jaar. Alleen de velgjes (16-duimers) zijn anders. Je zou er bijna door gaan denken dat Fiat ze afgelopen jaar niet verkocht heeft gekregen.