SGC-003S legt Ferrari, Lamborghini en McLaren het vuur aan de schenen

Door: BV

De Scuderia Cameron Glickenhaus. Dat is nu eens een onwaarschijnlijke naam voor een producten van supercars. Als SCG bekt het gelukkig al wat beter. Nog steeds niet zo goed als ‘Ferrari’ bijvoorbeeld, maar dat maakt deze SGC 003 met z’n looks wel goed. Want daarin zitten nogal wat Italiaanse invloeden. Niet zo gek overigens, want het Turijnse Granstudio zorgde voor het lijnenspel.

Powered by Honda

Onder de kap komt een 3,5l V6 van Honda, waar SGC nog wat aan heeft laten rommelen om er wat meer vermogen uit te persen. Een cijfer is daar echter niet van.

Ook racen

De design-inspiratie is afkomstig van de LMP1/LMP2 Le Mans prototypes. En SGC bouwt niet alleen de wegversie 003S (van Stradale) maar ook een racebolide 003C (van Competizione) voor gebruik tijdens uithoudingsraces. Hij is al ingeschreven voor de 24h van Le Mans. In de prototypeklasse kan hij echter niet uitkomen. Hij zal een robbertje gaan uitvechten met de Ferrari’s, Aston-Martins en Porsches in de GTE-klasse.