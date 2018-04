Gelekt! Meer beeld van de Honda Civic Type-R

Door: AUTO55

In de aanloop naar zijn debuut op het Autosalon van Genève zijn weer enkele niet voor publicatie bedoelde foto's van de nieuwe Honda Civic Type-R op het wereldwijde net gesukkeld. Van dat model weten we inmiddels dat de topsnelheid 270km/u bedraagt en al veel langer dat een 280pk sterke VTEC-turbomotor voor de aandrijving zorgt. Maar dat is het dan ook. Op meer info omtrent Honda's nieuwste scheurijzer is het dus (alweer) nog even wachten.