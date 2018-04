Meer in beeld: Carrozzeria Touring Superleggera Berlinetta Lusso

Door: AUTO55

Carrozzeria Touring Superleggera Berlinetta Lusso. Een hele mond vol. Wat het ook is, is een Ferrari F12berlinetta in een compleet nieuwe retro-outfit. Binnenin wordt met andere kleuren gespeeld en we zien zaken als specifieke drempelversiering. Hem bewonderen kan op het Autosalon van Genève.

Net zoals zijn donorauto kan de - unieke - Carrozzeria Touring Superleggera Berlinetta Lusso rekenen op 740pk en 690Nm koppel komende van een 6.2-liter V12 die aan een automaat met dubbele koppeling hangt. Naar 100 spurten doet de auto in ongeveer 3 tellen en zijn top ligt om en bij 340km/u.

Carrozzeria Touring?

Carrozzeria Touring is een Italiaanse koetwerkbouwer die eerder onder meer de Mini Superleggera Vision en Disco Volante in de openbaarheid bracht.