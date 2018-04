Officieel: Range Rover Evoque Convertible komt in 2016

Door: BV

Terwijl op het Autosalon van Genève een opgefriste versie van de erg populaire Range Rover Evoque te zien is, gooit Land Rover er ook nog de bevestiging van een dakloze versie tegenaan. Die Evoque Convertible hoort in 2016 leverbaar te zijn.

Jaren onduidelijkheid

Een concept car voor een Evoque cabrio kregen we al in 2012 te zien. En sindsdien zijn de Britten vooral erg onduidelijk over het lot van hun SUV met stoffen vouwdak. Hij komt wel, hij komt niet. Dat de enige andere SUV met stoffen dak - de Nissan Murano Crosscabriolet (die nooit leverbaar was in Europa) inmiddels alweer afgevoerd is door een gebrek aan succes, zal niet geholpen hebben. Desondanks is de kogel door de kerk. De Evoque Convertible komt er vanaf volgend jaar, met technische kenmerken en motoren die worden overgenomen van het gesloten exemplaar.

Rondrijden in tunnels

Gecamoufleerde exemplaren van het model waren al gespot, maar nog niet eerder in open toestand. Nochtans heeft Land Rover die ook al aan testen onderworpen. Om het model te behoeden voor priemende blikken, gebeurde dat onder de grond in Londen, in meer dan 40km aan servicetunnels. Land Rover doet altijd een beetje apart…