Komt Seat nu eindelijk met een SUV?

Door: BV

Op het Autosalon van Genève stelt Seat deze 20V20 voor. Een studiemodel dat binnen afzienbare tijd moet leiden tot de intrede van de Spaanse VW-dochter in het felbevochten segment van de compacte SUV’s. Eindelijk, want het bedrijf timmert al van voor 2007 aan de weg.

Van Seat Tribu tot 20V20

De afzienbare tijdsspanne zit in deze concept car verweven. Want de naam ‘20V20’ betekent zo veel als Vision 2020. Als we er nog vijf jaar voor op onze honger moeten blijven zitten, zal dit één van de langste productbevallingen in de geschiedenis zijn. In 2007 presenteerde Seat immers al eens de Tribu Concept car. Die werd gezien als een voorbode op een compacte SUV van het bedrijf en was als dusdanig gebaseerd op de structuur van gewillige donor VW Tiguan.

Niets is veranderd

Deze 20V20 levert natuurlijk al een modernere interpretatie. 20-duims velgen, led koplampen en een volledig digitaal dashboard waren er in 2007 nog niet bij, maar ook hier is het de Tiguan die z’n ingewanden ter beschikking moet stellen, net zoals hij dat ook al voor de Audi Q3 deed.