Volkswagen Sport Coupé Concept GTE wil hogerop

Door: BV

Volkswagen serveerde ons eerder al een teaser voor deze Sport Coupé Concept GTE. En toen al was erg duidelijk dat we hier keken naar een voorbode van de tweede generatie Passat CC. Volkswagen zegt er nu bij dat deze creatie zich een trap hoger op de ladder bevindt, maar het uiterlijk windt, ook nu we het echt te zien kregen, geen doekjes om het verwantschap met de kakelverse Auto van het Jaar 2015 - de VW Passat.

Snel, maar met een mussendorst

De designkenmerken van een vierdeurs coupé kennen we inmiddels wel: de gordellijn komt wat hoger, de glaspartijen zijn minder dominant (behalve dan natuurlijk het steevast aanwezige glazen dak) en de daklijn is relatief bol. Ondanks z’n wulpse lijnen wil deze Sport Coupé Concept ook nog behoorlijk praktisch en comfortabel zijn. Door de inzittenden ook achteraan te verwennen met infotainment bijvoorbeeld. En door 480l koffer ter beschikking te stellen.

Van de aandrijflijn wisten we al dat het benzine-hybride was, maar nu zijn er toch wat meer details. Een drieliter V6 turbomotor werkt immers samen met twee elektromotoren. Dat levert 380pk op, wat genoeg moet zijn om ervoor te zorgen dat je bij een stoplichtsprintje geen modderfiguur slaat. Met z’n begrenzer op 250km/u valt wel te leven. Maar hij is ook erg zuinig. Omdat hij eerst aan het stopcontact kan opgeladen worden en vervolgens eerst de stroomvoorraad kan oprijden alvorens de benzinemotor in te schakelen, kost de eerste 100km slechts 2 liter.