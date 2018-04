Hyundai ix20 met frisse blik, moderne automaat

Door: BV

Hyundai presenteert op het Salon van Genève aan de zijde van de fonkelnieuwe Tucson ook deze opgefrist ix20. De compacte monovolume van het Zuid-Koreaanse merk krijgt vijf jaar na z’n marktintroductie een opfrisbeurt.

Met verwarmbaar stuurwiel

We spotten de gebruikelijke facelift-ingrediënten: andere grille, bumper, koplampen en velgen samen met nieuwe kop- en staartlichten (met LED-technologie). Aan de binnenzijde zit nu een nieuw infotainmentsysteem met 1GB opslagruimte.

Eindelijk een moderne automaat

De kleine monovolume wordt geleverd met een 1.4 met 90pk of een 1.6 met 125pk. Die laatste wordt nu ook gecombineerd met een nieuwe zestrapsautomaat. Die verwijst de al lang verouderde bak met 4 verzetten naar de geschiedenis. Diesels zijn er in de vorm van een 1.4 met naar keuze (en budget) 77 en 90pk terwijl een 1.6l 115 of 128pk levert. De zelfontbranders hangen steeds aan een handbediende zesbak.