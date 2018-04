Nieuwe motoren voor gefacelifte Toyota Auris

Door: BV

Toyota heeft z’n middenklasser Auris op de operatietafel gelegd. Dat leverde wat stijlaanpassingen op, waarvan we de voorbumper die de breedte benadrukt tot belangrijkste bombarderen. Maar er is ook aan de ingewanden gewerkt.

Nieuwe benzinemotor

De Auris wordt leverbaar met een nieuwe, kleine viercilinder benzinemotor. 1.2l groot en voorzien van een turbo, wekt die 114pk en 185Nm op. En omdat hij aan een zesbak gepaard wordt, is hij zuinig (4,7l/100km of 109 g/km CO2) en best pittig. De honderdsprint neemt 10,1 seconde in beslag. Combineer hem met de erg slaapverwekkende CVT-automaat en je bent zelfs nog 1 deciliter en 3 gram beter af.

Meer nieuws bij de diesels

Een tweeliter diesel is in dit segment echt niet meer gebruikelijk. En dat heeft Toyota nu ook in de gaten. Het vervangt die eenheid door een zestienhonderd met 100pk en 270Nm. Die haalt 100 in 10,5 seconden en verbruikt slechts 4,1l/100km.

De gekende 1.4l diesel is opgewaardeerd. En geen beetje. De pistons zijn anders, de turbo is vervangen en er is nu zowaar een plastic cilinderkop. 89pk en 205nm is volgens Toyota ruimschoots voldoende voor de gemiddelde Auris-rijder. Het verbruik zakte met slechts 3,4%, maar de erg schadelijke NOx-uitstoot ging 55% in de min.