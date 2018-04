Nissan Sway doet de Micra vergeten

Door: BV

Nissan presenteert op het Salon van Genève deze Sway Concept. Een voorbode van een opvolger voor de huidige Nissan Micra.

Groter

Momenteel is de kleine Micra nog een vreemde eend in het Europese gamma van de constructeur. In tegenstelling tot vorige Micra’s - die niet wars waren van wat modegevoel - is de jongste Micra-generatie vooral ontwikkeld met het oog op ontluikende markten. En je ziet dat ook, want hij past niet bepaald in het gamma. Bij de opvolger zal Nissan dat rechtzetten. Het design van deze Sway gedoopte concept is immers gebaseerd op de hipste jongens uit het aanbod van de Japanse constructeur. We denken dan aan de Qashqai en Juke, maar er is ook wat Pulsar in te zien.

Made in France

De 4,01m lange concept gaat met zekerheid in productie. Volgend jaar is het al zo ver. Over de technische specificaties is Nissan niet erg loslippig, maar we weten wel dat hij z’n onderstel (en dus vermoedelijk ook de motoren) deelt met de Renault Clio. De productie zal eveneens in Frankrijk gebeuren. Die beslissing viel al enkele jaren geleden.