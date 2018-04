Autosalon van Genève 2015: opvallende nieuwkomers

Het volledige overzicht van wat het Autosalon van Genève 2015 te bieden heeft, is via de menubalk van Auto55.be slechts een enkele klik verwijderd. De belangrijkste nieuwigheden en verrassingen sommen we hier nog eens apart voor je op. Volg je mee?