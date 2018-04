Spania GTA Spano gaat door tot 370km/u

Door: AUTO55

Doet de Spania GTA Spano een belletje rinkelen? Dat kan. De eerste versie beleefde drie jaar geleden z'n debuut, ook op het Autosalon van Genève, en werd door een V10 van een SRT Viper aangedreven. Dat blok produceerde in de GTA Spano maximaal 900pk en garandeerde een topsnelheid van maar liefst 350km/u. Blijkbaar was dat niet voldoende.

Nóg sneller

In de nieuwe GTA Spano, waarvan het verwantschap met zijn voorganger niet ver te zoeken is, ligt een dubbel aangeblazen 8-liter V10 die door Spania zelf werd ontwikkeld. De nieuwe tienpitter is goed voor 925pk en 1.220Nm koppel, wat de Spanjaard in staat stelt om in 2,9 seconden 100km/u aan te tikken en te toppen aan 370km/u. Alsjeblieft.

Het koetswerk van de GTA Spano is ook volledig nieuw en bestaat uit hightech materialen. In het chassis en de carrosserie zijn koolstofvezel, titanium, kevlar en zelfs grafeen verwerkt. Dat laatste is één van de sterkste materialen ter wereld en volgens Spania is de 2015 GTA Spano de eerste supersportauto waarin deze stof verwerkt wordt. Let ook even op de hertekende koplampen en luchtinlaten; die moeten de vierwieler een heel nieuw gezicht geven. Nu enkel nog klanten ronselen.