Opel OnStar: assistent of spion?

Het belangrijkste nieuws van Opel op dit Salon van Genève, was bijvoorbeeld niet de komst van een of ander splinternieuw model of de OPC-versie van de nieuwe Corsa, maar de introductie van OnStar, een onlinesysteem dat de wagen met een centrale verbindt. Vanaf augustus zal het systeem in Europa op alle personenwagens van Opel verkrijgbaar zijn. Om de lancering in de verf te zetten zijn de eerste 12 maanden abonnement gratis.

De mogelijkheden van OnStar lijken onbeperkt

Via een SIM-kaart is er een permanente verbinding met het callcenter in Luton (Engeland). Indien nodig activeert dat het vanaf 2018 in Europa verplichte automatische noodoproep systeem eCall. Maar de mogelijkheden gaan veel verder dan dit verplichte nummertje. Bij pech is hulp snel onderweg, een restaurant of route wordt voor jou in je GPS geïnjecteerd. Bandenspanning en het oliepeil kan op een monitor vanop afstand afgelezen worden. De auto openen of afsluiten, kort claxonneren, de lichten doven, een gestolen exemplaar stilleggen via de startonderbreker, het kan voortaan allemaal vanuit je luie zetel. En, als kers op de taart krijgen Onstar klanten een maandelijkse nieuwsbrief, waarin staat hoe het met hun auto gesteld is.

Geen hotspot voor België

Duitse, Nederlandse en Engelse Opelrijders zullen bovendien tot zeven mobiele apparaten met een wifi-hotspot kunnen verbinden. In eerste instantie word een dergelijke ingebouwde verbinding op de Belgische markt echter niet aangeboden.

Niet wars van kritiek

Baanbrekende technologie noemt Opel CEO Karl-Thomas Neumann het. Maar zo nieuw is het nu ook allemaal weer niet. Moederbedrijf General Motors startte al in 1996 met de technologie in Cadillac modellen. Meer dan 6,5 miljoen bestuurders in de VS, Canada, China en Mexico maken al gebruik van de geconnecteerde diensten van OnStar. De vrijwel onbeperkte toegang vanop afstand tot je auto oogstte in die landen echter al heel wat kritiek. In theorie kan namelijk iedereen – met slechte of goede bedoelingen – de auto lokaliseren, openen, blokkeren of zelfs gesprekken in de auto afluisteren.

Bovendien was er behoorlijk wat heisa omdat GM de gegevens aan verzekeringsinstellingen wilde verkopen.

Behouden Europese klanten volledige controle?

In Rüsselheim hebben ze zich alvast gewapend tegen deze kritiek. Opel belooft dat Europese gebruikers van OnStar volledig controle hebben over hun gegevens. Bovendien zouden zij met een druk op de privacy-knop kunnen beslissen om hun positie niet door te geven.

Maar een feit blijft dat Opel over steeds meer gevoelige gegevens zal beschikken. En dan denken we niet zozeer aan naam, adres of e-mail, maar vooral aan de PIN-code en wie te contacteren in geval van nood. Kilometerstand, bandenspanning, olie- en brandstofpeil, voertuigdiagnose en locatie van de auto: alles wordt in een logboek bijgehouden. Van dag tot dag is traceerbaar wie er wanneer waar tegen welke snelheid gereden heeft. En net dat is niet enkel voor constructeurs gouden informatie. Wat er aan de oppervlakte uitziet als een service voor automobilisten, is in de praktijk een bijna onuitputtelijk reservoir aan gegevens.