Ferrari, Porsche en McLaren als zelfbouwset

Door: BV

De Speed-Champions-Serie van speelgoedgigant Lego kent zeven verschillende sets. En daarvoor wordt samengewerkt met autofabrikanten. En niet de minste. Zowel McLaren, Porsche als Ferrari laten hun producten met bij elkaar de klikken steentjes namaken.

Van 15 tot 100 euro

Van Porsche kan je niet alleen een 918 Spyder krijgen, ook de 911 RSR en 911 GT3R Hybrid zijn voorzien. McLaren laat een MP4-29 F1-bolide nabouwen in z’n pitbox en Ferrari heeft laat zelfs drie modellen op kinderformaat in plastic gieten. Wie wil kan zich op die manier een LaFerrari of 458 Italia GT2 aanschaffen. De prijs varieert van € 15 tot € 100 voor een set.