€ 120.000 voor een Renault Twingo uit 2003

Door: BV

Er wordt de jongste tijd niet gewoon goed geld betaald voor een auto. Het wordt er soms zelfs gewoon naar gesmeten. En zo geraakt een Opel Tigra de deur uit voor € 55.000 in plaats van pakweg € 800. En wordt er € 14,2 miljoen neergelegd voor een roestige en gedeukte Ferrari. Aan de Opel hing een mooi verhaal, aan de Italiaanse sportieveling hing de naam van filmster Alain Delon en het onmiskenbare feit dat die als investering steek houdt. Maar het inspireert duidelijk.

Een doodgewone Renault Twingo

De Twingo kan je stilaan een stijlicoon beginnen noemen. Een toekomstige klassieker zelfs. Maar of het autootje ooit een vraagprijs van € 120.000 kan rechtvaardigen is niet zeker. Hij hangt evenmin vol goud en edelstenen. Maar het weerhoudt deze verkoper uit Montpellier er niet van. Als een Ferrari waar je niet eens mee kan rijden € 14,2 miljoen waard is, dan is zo’n perfect functionerende Twingo met niet eens zo veel kilometers op, toch zeker zijn vraagprijs waard? Het lijkt er niet op dat het autootje al verkocht is.