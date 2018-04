Phiaro P75 is Japanse circuitjager

Door: BV

Phiaro is eigenlijk geen autoconstructeur. Het is een bedrijf dat onderdelen maakt voor de motor- en automobielproductie. Als sinds 1939 overigens, wat betekent dat het bedrijf dit jaar z’n 75ste verjaardag viert. En dan wil je toch eens kunnen uitpakken. Met deze P75 Concept Cipher bijvoorbeeld. Een speeltje voor het circuit.

Klein tankje

Een erg indrukwekkende motor heeft deze tweezitter niet. De aandrijving stelt het met een 144pk en 166Nm sterke 1,5l. Die heeft gelukkig ook niet eens 600kg mee te sleuren. Dat is te danken aan een doorgedreven gebruik van carbon en een erg minimalistische aanpak. Dat het bedrijf daar erg ver in gaat, merk je aan de tankinhoud. Daar gaat amper 13 liter in. De Concept Cipher is dus wél voor het circuit, maar duidelijk niet voor een uithoudingsrace.

Hij is te zien op het Autosalon van Genève.