Fin krijgt flitsboete van € 54.024

Door: BV

Te snel rijden in Finland is nooit een goed idee. Maar het is een rampzalig idee wanneer je een erg hoog officieel inkomen hebt. De bekeuring is er immers rechtstreeks evenredig aan wat de fiscus weet dat je het jaar ervoor verdiende. En zo kreeg miljonair Reima Kuisla een boete van € 54.024 in de bus voor overdreven snelheid. Hij werd betrapt toen hij 103km/u reed, daar waar 80km/u is toegelaten.

Reima Kuisla postte de bekeuring op Facebook samen met de conclusie dat het land voor ‘sommige soorten mensen’ onmogelijk is om in te wonen. Hij overweegt te verhuizen.

Geen recordboete

Dit is niet eens een recordboete voor overdreven snelheid. Die dateert, voor zover bekend, uit 2002. Toen werd een topman van Nokia betrapt toen hij op z’n Harley Davidson 75km/u deed waar 50 de limiet was. Omdat hij nog meer verdiende dan de € 6,5 miljoen die Kuisla afgelopen jaar aan z’n activiteiten overhield, moest hij toen € 116.000 dokken.