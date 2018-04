Jeremy Clarkson en Top Gear geschorst na zoveelste incident

Door: BV

Dat Top Gear-presentator Jeremy Clarkson geen onbesproken figuur is, is bekend. De man staat bekend om z’n erg uitgesproken meningen en niet altijd even diplomatiek correcte houding. De BBC dreigde al eerder om Clarkson daarom aan de deur te zetten, maar de erg populaire presentator wist steeds door het oog van de naald te kruipen.

Geschorst door BBC

Een officiële mededeling van de BBC zegt dat Clarkson “geschorst is in afwachting van een onderzoek naar een handgemeen met een producer van Top Gear”. Clarkson was naar verluid buitenzinnig toen na een lange opnamedag geen eten voorzien bleek te zijn. In afwachting daarvan zijn de publieksopnames van het programma (die telkens woensdag voor de uitzending plaatsvinden) geannuleerd en zijn de laatste drie afleveringen van het 25ste seizoen van de autoshow uit de programmatie geschrapt. De twee andere presentatoren James May en Richard Hammond lieten het zich op twitter alvast niet aan het hart komen.