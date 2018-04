Wat is er mis met deze Ferrari-foto?

Door: AUTO55

Dat (oude) Ferrari's niet altijd vrij zijn van schoonheidsfoutjes, weet zowat elke autoliefhebber. Soms wil het zelfs achteraf nog eens mislopen. Bij het nemen van een officiële persfoto bijvoorbeeld.

Oeps!

Wat je ziet, is een knap beeld van een nog knappere Italiaan: een 348 GT Competizione uit 1993. En als je je blik op de neus richt, begin dan niet aan het beeldscherm te krabben. Dat haartje valt immers niet zomaar weg te plukken. Ofwel had de fotograaf niet door dat het er was, ofwel is er iets misgegaan in de ontwikkelingskamer. In ieder geval werd de misser niet opgemerkt door Ferrari zelf. Leuk dat iemand van het Amerikaanse Jalopnik dat wel heeft gedaan.